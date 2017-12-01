Giresun’da otobüste 82 kaçak yakalandı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’un Çamoluk ilçesinde durdurulan bir otobüste 82 kaçak yakalandı.

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilçenin Gücer mevkiinde jandarmanın yol kontrolü yaptığı sırada D.G.’nin kullandığı 39 TM 047 plakalı otobüs durduruldu. Yapılan kontrollerde 58\'i Afgan, 16\'sı Pakistan, 3\'ü Myanmar ve 5\'i de Bangladeş uyruklu toplam 82 kaçak yakalandı.

Otobüse bin 554 lira trafik ile 16 bin 400 lira idari para cezası kesilirken, yakalanan kaçaklar ise Giresun Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Araç sürücüsü D.G. de ifadesi sonrası serbest bırakıldı.