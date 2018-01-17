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Giresun'da kuş dili öğreticisi Nazmiye hanım kazada öldü

GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'un Espiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Nazmiye Çakır, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

17 Ocak 2018 01:53

GİRESUN, (DHA)- GİRESUN\'un Espiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Nazmiye Çakır, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada ölen Çakır, \'kuş dili\' olarak da bilinen ıslıkla haberleşme dilinin son öğreticilerinden biri olarak biliniyordu.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Espiye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen B.Z.nin kullandığı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Nazmiye Çakır\'a çarptı. Otomobilin çarpmasıyla savrulan ve ağır yaralanan Çakır, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Profesör Doktor İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada ölen Nazmiye Çakır, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine giren 500 yıllık tarihi kuş dili olarak da bilinen ıslıklı haberleşme dilinin son öğreticilerinden biri olarak biliniyordu.

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