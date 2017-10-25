Giresun’da Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı terörist yakalandı (3)

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PKK'LI TERÖRİSTİN YAKALANMA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI Giresun'un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası'nda 'Aram’ kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın yakalanması olayına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı

25 Ekim 2017 00:35

PKK\'LI TERÖRİSTİN YAKALANMA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Giresun\'un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda \'Aram’ kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan\'ın yakalanması olayına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Başına puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli terörist yayla yolunda karşılaştığı bir vatandaşa \'Ben bir şantiyede çalışıyordum. Beni işten çıkardılar. Karnım aç, bana yiyecek bulabilir misin?\' dediği öğrenildi. Durumundan şüphelendiği teröristi köy kahvehanesine götüren ve burada beklemesini sağlayan vatandaş bu sırada Jandarma\'ya ihbarda bulundu. Köye ulaşan jandarma ekipleri teröristi kıskıvrak yakaladı.
PKK\'lı teröristin kahvehanede bekletildiği sırada çekildiği belirtilen fotoğrafı da ortaya çıktı. O fotoğrafta çay içerken görülen PKK\'lı terörist bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

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