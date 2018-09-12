T24 LogoT24 Logo
Gündem

Giresun'da çatışma: 1 PKK'lı terörist öldürüldü

Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Yağlıdere ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

12 Eylül 2018 19:30

Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE (Giresun), (DHA)- GİRESUN\'un Yağlıdere ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Giresun\'da, PKK terör örgütünün sözde Karadeniz yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında arazi arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri ile teröristler arasında, Yağlıdere ilçesi Güllüce köyü kırsalında çatışma çıktı. Çatışmada, PKK\'lı 1 terörist öldürüldü. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, kaçan diğer teröristler ise takibe alındı. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden 1 adet uzun namlulu tüfek ile çok sayıda mühimmat ve sırt çantası içerisinde de gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Kış üstlenmesi için Tunceli’den bölgeye yeni sızdıkları tahmin edilen grubu etkisiz hale getirmek için bölgede insansız hava araçları da destekli başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KABAHASANOĞLUYAĞLIDERE Giresun DHA GİRESUN YağlıderePKKGiresun PKKKaradenizYağlıdereGüllüceBölgeyeEtkisizKışTuncelidenFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24