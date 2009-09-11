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Yaşam

Giresun'da bir kişi boğuldu

11 Eylül 2009 15:42

GİRESUN’da serinlemek için denize giren Ömer Ertürk boğularak can verdi. Akrabası Bünyamin Ertürk ise son anda kurtarıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Tayyaredüzü Mahallesi’nde yaşandı. 15 yaşındaki Ömer Ertürk ile akrabası 17 yaşındaki Bünyamin Ertürk serinlemek için denize girdi. Ancak akıntıya kapılan Ömer Ertürk boğularak can verdi. Bünyamin Ertürk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı ve Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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