Giresun'da asırlık 'Nazlı Anne'ye sürpriz doğum günü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN\'un merkeze bağlı Camili köyünde oturan ve bölgede \'Nazlı Anne\' olarak bilinen Nazile Tenzile Duran\'ın doğum günü, kesilen pastayla kutlandı. Kimliğe göre 1917 doğumlu olduğu söylenen Duran, hayatında ilk defa doğum gününün kutlandığını belirterek, \"Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Çok mutlu oldum. Torunlarıma teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Kentin merkeze bağlı Camili köyünde yaşayan ve kimliğe göre 100 yaşına girdiği söylenen Nazile Tenzile Duran için ailesi tarafından doğum günü kutlaması düzenledi. Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve eşi Müge Aksu da bölgede \'Nazlı Anne\' olarak bilinen Duran için hazırlanan sürpriz doğum gününe katıldı.

KENTİN SİMGESİ OLDU

Belediye Başkanı Aksu, Nazile Tenzile Duran\'ın uzun yaşam kenti Giresun\'un bir ulu çınarı olduğunu söyledi. Duran\'ın elinde büyüdüğünü ve çok yemeğini yediğini belirten Başkan Aksu, \"Nazlı annemiz benim de çocukluktan beri tanıdığım, elinde büyüdüğüm teyzemiz. Giresun\'un yaşayan ve yaşatan şehir olduğunu biliyoruz. Nazlı annemiz uzun yaşam kenti Giresun\'un simgesi olmuştur. Kendisine nice uzun yıllar diliyorum. Nazlı anneye bir sürpriz yapmak istedik ve onun için geldik. Çok mutluyuz. Kendisi hâlâ aklı başında ve bize nasihati olan koca bir çınar, tarih. Cumhuriyet\'ten daha yaşlı bir büyüğümüz\" dedi.

DOĞUM GÜNÜ İLK KEZ KUTLANDI

4 çocuk, 15 torun ve 5 de torun çocuğu sahibi olan Nazile Tenzile Duran, hazırlanan tören nedeniyle heyecanlandığını ifade etti. Hayatında ilk defa doğum gününün kutlandığını dile getiren Duran, \"Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Çok mutlu oldum. Torunlarıma teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Çocukları ve torunlarıyla beraber doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Duran, daha sonra kestiği pastayı da davetlileri ikram etti.



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