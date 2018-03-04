T24 LogoT24 Logo
Gündem

Giresun'da anne ayının zorlu mücadelesi görüntülendi

ALUCRA (Giresun), (DHA) -  GİRESUN'un Alucra ilçesinde anne ayının yeni doğan 3 yavrusu için kış şartlarında verdiği zorlu mücadele, kameralara yansıdı

04 Mart 2018 13:49

ALUCRA (Giresun), (DHA) -  GİRESUN\'un Alucra ilçesinde anne ayının yeni doğan 3 yavrusu için kış şartlarında verdiği zorlu mücadele, kameralara yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü\'ne bağlı Rize 12\'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri yaban hayatı gözlemleri sırasında ilginç görüntüler kayda alıyor. DKMP ekipleri, Giresun\'un Alucra İlçesi Doludere köyündeki ormanlık alandan ağlamaya benzer ses duymaları üzerine sesin geldiği yöne doğru yöneldi. Bu sırada anne ayı ve yavruları ile karşılaşan ekipler ilginç görüntüler kayda aldı. Görüntülerde zorlu kış şartlarında yuvasının dışında dünyaya getirdiği üçüz yavru ayılarını tehlikelerden korumak için tekrar yuvaya almaya çalışan anne ayının mücadelesi yer alıyor. Ayının yavrularını korumak için gösterdiği çaba görüntüyü kayda alan ekipleri de duygulandırdı.
DKMP Rize 12\'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Artvin illerinde yaban hayatını koruma için sahada izleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
BOZ AYILAR
Halk arasında bozayı olarak bilinen kahverengi ayılar uzun yaşayan canlılardır. Tabiatta yaklaşık 20 yıl kadar yaşasalar da kapalı ortamda 35 yıl kadar yaşayabilirler. Ayılar 4-6 yaşında erginliğe ulaşırlar, ancak 5 yaşından önce anne olmaları oldukça zordur. Türkiye’de ayılar genellikle 2 yavru yaparlar. 3 veya 4 yavru yapmaları ise oldukça nadir görülen bir durumdur.  Yavrular genelde yılın ilk aylarında doğarlar. Doğduklarında gözleri kapalı ve çaresiz olan yavrular anne koruması ve şefkatine oldukça fazla ihtiyaç duyarlar. Yavruların vahşi tabiatta tek başlarına hayatta kalmaları oldukça güçtür.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALUCRA Giresun DHAAlucraDoğa KorumaMilli Parklar DKMP Genel MüdürlüğüRizeBölge MüdürlüğüDKMPGiresun AlucraDoludereBuGörüntülerdeAyınınDKMP RizeRize Trabzon Giresun GümüşhaneArtvinBOZ AYILAR HalkTabiatta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24