Giresun'da anne ayının zorlu mücadelesi görüntülendi

ALUCRA (Giresun), (DHA) - GİRESUN\'un Alucra ilçesinde anne ayının yeni doğan 3 yavrusu için kış şartlarında verdiği zorlu mücadele, kameralara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü\'ne bağlı Rize 12\'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri yaban hayatı gözlemleri sırasında ilginç görüntüler kayda alıyor. DKMP ekipleri, Giresun\'un Alucra İlçesi Doludere köyündeki ormanlık alandan ağlamaya benzer ses duymaları üzerine sesin geldiği yöne doğru yöneldi. Bu sırada anne ayı ve yavruları ile karşılaşan ekipler ilginç görüntüler kayda aldı. Görüntülerde zorlu kış şartlarında yuvasının dışında dünyaya getirdiği üçüz yavru ayılarını tehlikelerden korumak için tekrar yuvaya almaya çalışan anne ayının mücadelesi yer alıyor. Ayının yavrularını korumak için gösterdiği çaba görüntüyü kayda alan ekipleri de duygulandırdı.

DKMP Rize 12\'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Artvin illerinde yaban hayatını koruma için sahada izleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

BOZ AYILAR

Halk arasında bozayı olarak bilinen kahverengi ayılar uzun yaşayan canlılardır. Tabiatta yaklaşık 20 yıl kadar yaşasalar da kapalı ortamda 35 yıl kadar yaşayabilirler. Ayılar 4-6 yaşında erginliğe ulaşırlar, ancak 5 yaşından önce anne olmaları oldukça zordur. Türkiye’de ayılar genellikle 2 yavru yaparlar. 3 veya 4 yavru yapmaları ise oldukça nadir görülen bir durumdur. Yavrular genelde yılın ilk aylarında doğarlar. Doğduklarında gözleri kapalı ve çaresiz olan yavrular anne koruması ve şefkatine oldukça fazla ihtiyaç duyarlar. Yavruların vahşi tabiatta tek başlarına hayatta kalmaları oldukça güçtür.



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