Giresun'da altın bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde bir madencilik şirketi tarafından yapılan kazıda, bölgede önemli derecede altın rezervinin olduğu bildirildi.

Beldeye bağlı Kirazören mevkisinde yaklaşık 4 yıldır faaliyetlerini sürdüren Aytaş Madencilik çalışanları, bir süre önce yaptıkları kazı çalışmaları sırasında altın rezervi ile karşılaştı.

Madencilik sektöründe 1992 yılında faaliyete başlayan firmanın sorumlusu Ahmet Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzman kişilerin sürdürdüğü araştırma ve inceleme çalışmalarıyla, bölgede altın rezervinin yüksek oranda olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Yapılan çalışmaları bilimsel olarak takip eden mühendislerin bulunduğunu ifade eden Aydoğdu, “Bölgede yüksek oranda altın, kurşun ve çinko bulunuyor. Çalışmaları şirket olarak sürekli takip ediyoruz. Altınla ilgili yapılan analizlerde, özellikle belirli bölümlerde rezervin mükemmel olduğu ortaya çıktı” dedi.

Amaçlarının, Türkiye başta olmak üzere bölgeye katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Aydoğan, “Memlekete katkıda bulunmak, istihdam yaratmak istiyoruz. Bizim arzuladığımız para değil. Elbette ki emeğin karşılığı alınacaktır ama o bölge fakir ve insanların yaşamı üst seviyede değil. O bölgeye faydalı olursak, bizim için çok daha sevindirici olacak” diye konuştu.

