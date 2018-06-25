Giresun'da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN\'da, 27\'nci Dönem Milletvekili Seçimi\'nin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 3, CHP ise 1 milletvekili çıkardı.

Giresun’da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti\'den Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ile CHP\'den Necati Tığlı milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne (TBMM) girmeye hak kazandı.

Giresun\'da geçen seçimde aday olan Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk bu seçimde de listede yer aldı. Cemal Öztürk geçen seçimde 2\'inci sırada yer alırken bu seçimde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'nin İstanbul\'dan aday gösterilmesi ile liste başı oldu. Önceki seçimde 3\'üncü sırada yer alan Sabri Öztürk aynı sıralamada yer aldı. Kadir Aydın 2 dönem Bulancak Belediye başkanlığı görevinde bulundu. CHP\'den Bülent Bektaşoğlu bu seçimde aday gösterilmedi. Bektaşoğlu\'nun yerine Necati Tığlı listenin ilk sırasında yer aldı. Bir önceki seçimde de Giresun yine AK Parti’den 3, CHP’den ise 1 milletvekili çıkarmıştı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ

Cemal Öztürk: 1958’de Giresun’un Görele ilçesinde doğdu. İlkokulu Görele\'de ortaokulu Giresun\'da, liseyi Trabzon\'da, Üniversiteyi Ankara\'da AİTİA İşletme Fakültesinde okudu. Yüksek öğrenimi esnasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı\'nda çalıştı. Askerlik görevini II. Ordu Komutanlığı Karargahında Levazım Asteğmen olarak ikmal etti. Özel sektörde çalıştı. Fabrika Müdürlükleri ve şirket yöneticilikleri yaptı. KTÜ de part-time işletme yönetimi dersi okuturken öğretim görevliliği kadrosuna atandı. KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü\'nde İşletme Yüksek Lisansı ve İşletme Doktorası yaptı. Bugüne kadar sırası ile; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Uzman1977-1984, Belge Yayıncılık A.Ş.- Sorumlu Müdür - İstanbul 1984-1988, İsar Gıda San. ve Tic.A.Ş. - Çay Fabrikası Müdürü -Rize 1988-1990, KTÜ Rize Meslek Yüksekokulu - Öğretim görevlisi 1990-1996, Çaykur Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi - Rize 1996-1997 (KTÜ Yönetim Kurulunca 2547 sayılı yasanın 38.maddesine göre 1 yıl süre ile görevlendirme),KTÜ Rize Meslek Yüksekokulu - Öğretim görevlisi - Rize İşletmecilik ve yönetim organizasyon alanında bilimsel çalışmaları, Türkiye ve dünya meseleleri üzerine ekonomik, sosyal konularda yayınlanmış inceleme/araştırma makaleleri vardır. Ulusal ve uluslararası panel ve toplantılara konuşmacı olarak katılıp, bildiriler sundu. Evli ve biri kız üçü erkek dört çocuk babası olan Öztürk, iyi derecede İngilizce biliyor.

Kadir Aydın: 1971 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bulancak\'ta tamamladıktan sonra 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak 1996 yılında mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra iki arkadaşı ile beraber Hukuk Bürosu açarak avukatlık yapmaya başladı. 1998 yılı Nisan ayında Tülay Hanım ile hayatını birleştirdi. Oğuzhan ve İbrahim adında iki erkek çocuk babasıdır. 28 Mart 2004 mahalli idareler seçimlerinde AK Partiden Belediye Başkanı adayı oldu. Yapılan seçimler sonucu Bulancak Belediye Başkanlığına seçildi.

Sabri Öztürk: 1973 yılında Pınarlar’da doğdu. İlkokulu Giresun Merkez Abacıbükü İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Giresun İHL’de bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. Fakülteden sonra 1997 yılında Giresun Barosu’nda staj yaptı. Erzincan’da vatani görevini kısa dönem olarak tamamladı. 1998 yılında arkadaşları Nuri Karaman ve Kadir Aydın’la Giresun’da Hukuk Bürosu kurdu. 1998 yılında Fazilet Partisi’nde siyasete atıldı. Daha sonra AK Parti’de 2003 yılından itibaren İl Başkan Yardımcılığı, Giresun Belediye Meclisi’nde AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptı. 3 Mart 2011 ile 21 Eylül 2013 tarihleri arasında AK Parti Giresun İl Başkanlığı görevini yürüttü. İlim Yayma Cemiyeti Giresun Şubesinin Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, Giresun Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, Tüketici Hakem Kurulu Üyeliği, Giresunspor Sicil Kurulu Başkanlığı gibi bir çok STK ve kurullarda görev yaptı. Halen Giresun Merkezde avukatlık yapıyor. Ayrıca Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsil Heyeti Başkanlığı görevini yürütüyor. Evli ve üç çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ

Necati Tığlı: 1983 yılında Giresun’da doğdu.Giresun\'da eğitimini bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. 2012 yılında CHP Giresun İl Yönetiminde bulunan Tığlı, 2014 yılında İl Başkan Yardımcılığı görevine geldi. Bir yıl yürüttüğü görevinin ardından 2015-2018 yılları arasında CHP Giresun İl Başkanı olarak görev aldı. Esnaf bir ailenin çocuğu olan Necati Tığlı, baba mesleği olan esnaflığa devam etmekte. Evli ve bir çocuk babası.

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