Giresun'da 1 asker şehit oldu

Giresun'da askerlerle, PKK’li olduğu öne sürülen grup arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.
Giresun’un Güce ilçesine bağlı Körükbelen Yaylası’ndaki kırsalda askeri birlikle, PKK’li olduğu öne sürülen grup arasında çatışma çıktı.
Sabah 05.00’teki çatışmada, 24 yaşındaki Ali Cevizci adlı asker kasık bölgesine isabet eden mermiyle yaralandı.
Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan asker yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda takviye birlikler sevkedildi. (DHA)