T24 LogoT24 Logo
Gündem

Giresun'da 1 asker şehit oldu

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda takviye birlikler sevkedildi

09 Temmuz 2018 21:39

Giresun'da askerlerle, PKK’li olduğu öne sürülen grup arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Giresun’un Güce ilçesine bağlı Körükbelen Yaylası’ndaki kırsalda askeri birlikle, PKK’li olduğu öne sürülen grup arasında çatışma çıktı.

Sabah 05.00’teki çatışmada, 24 yaşındaki Ali Cevizci adlı asker kasık bölgesine isabet eden mermiyle yaralandı.

Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan asker yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda takviye birlikler sevkedildi. (DHA)

ETİKETLER

GiresunşehityaylaAli Cevizci
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24