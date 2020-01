-''Giresun'a niyet, Sivas'a kısmet'' -2008-2009 akademik yılında eğitime başlayan Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler, okullarındaki akademisyen ve hastanenin altyapı yetersizliği nedeniyle eğitimlerini Cumhuriyet Üniversitesi'nde sürdürüyor -Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Köylüoğlu: ''Öğrencileri fakültemizde konuk etmekten dolayı mutluyuz'' -Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Can: -''Halen Sivas'ta eğitim gören öğrencilerimiz orada okumaya devam edecektir ancak diplomaları Giresun Üniversitesi'nin olacaktır'' (fotoğraflı-görüntülü) SİVAS/GİRESUN (A.A) - 08.01.2012 - Seyit Ahmet Eksik - Anıl Kuru - Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler, okullarının öğretim elemanı ve hastane altyapısı yetersizliği nedeniyle eğitimlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 2008-2009 akademik yılında eğitime başlayan Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğretim elemanı ve hastanedeki altyapı yetersizliği nedeniyle iki üniversite arasında yapılan protokol gereği, öğrencilerini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yönlendiriyor. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tıp Fakültesi 1. sınıfta 31, 2. sınıfta 25, 3. sınıfta 20 ve 4. sınıfta 16 olmak üzere Giresun Üniversitesi'ne kayıtlı toplam 92 öğrencinin 4 yıldır Sivas'ta eğitim gördüğünü söyledi. Prof.Dr.Köylüoğlu, Giresun Üniversitesinin fiziki altyapısı ve öğretim üyesi sayısının yeterli olmadığını anlatarak, ''Bu öğrencilerin, oradaki imkanları hazır oluncaya kadar, YÖK tarafından altyapı ve öğretim üyesi kadrosuyla iyi konumda olan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim almaları uygun görüldü. Biz de öğrencileri fakültemizde konuk etmekten dolayı mutluyuz'' dedi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 1973-1974 akademik yılında eğitime başladığını, o dönem ki öğrencilerinin de Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim gördüğünü hatırlatan Prof. Dr. Köylüoğlu, ''Bizim öğrencilerimiz de benzer bazı nedenlerle 1981 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. Daha sonra Sivas'ta eğitimlerine devam ettiler'' diye konuştu. -''Cumhuriyet Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz''- Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Can ise Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin, öğretim elemanı ve fiziki alt yapı eksikliği gibi nedenlerle Giresun Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr.Osman Metin Öztürk zamanında alınan kararla, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim görmeye başladıklarını belirtti. Sivas'ın, Giresun'a komşu olmasına rağmen aradaki ulaşımın coğrafi koşullardan dolayı zor olduğunu vurgulayan Can, şunları söyledi: ''Kışın şartlar daha da zorlaşıyor. Ben olsaydım ulaşımı daha kolay olan Samsun veya Trabzon'u tercih ederdim. Ben göreve geleli yaklaşık bir yıl oldu. Ancak aradaki ulaşım zorluğu nedeniyle henüz Sivas'ı ziyaret edemedim. Samsun veya Trabzon olsaydı mutlaka ziyaret ederdim, onları davet ederek dertlerini sorunlarını dinlerdik. Sivas çok doğru bir tercih olmamış. Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bizim yükümüzü çektikleri için teşekkür ediyoruz.'' Halen orada eğitim öğretimlerine devam eden öğrencileri, Giresun'a getirmeyi düşünmediklerini bildiren Can,''Öğrencilerimizin Sivas'ta okumaları kazanılmış bir haktır. Çünkü Üniversite sınavında Sivas'ta okuyacaklarını bilerek tercih yapmışlar. Halen Sivas'ta okuyan öğrencilerimiz orada okumaya devam edecektir, ancak diplomaları Giresun Üniversitesi'nin olacaktır''diye konuştu. TOKİ ile yaptıkları anlaşma sonucu bir Tıp Fakültesi Eğitim binası yapılacağını, öğretim elemanı ihtiyacını da karşılayarak yeni eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrencileri Giresun'a getireceklerini ifade eden Can, ''Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanacağımız 300 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi planlandı. Burada öncelikli amacımız Tıp Fakültesi için çok gerekli olan bu hastanenin en kısa zamanda hizmete geçmesidir'' dedi. (SAE-ANL-İSA-HRN-RİN)