Giresun ve Trabzon'da heyelan: 4 ölü

T24 - Karadeniz'de aşırı yağışlar yine can aldı. Trabzon'da evin üzerine kaya düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Giresun'da ise heyelanda göçük altında kalan 2 kızkardeşin cesetlerine ulaşıldı.



Dün geceden beri etkili olan yağış sonrası Yağlıdere ilçesinin Kanlıca köyü Hanyanı Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Heyelanda Mustafa Özdemir'e ait ev toprak altında kaldı.



Mustafa Özdemir, kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulmayı başarırken, Fadime (59), Seher (16) ve Güler Özdemir' (22) göçük altında kaldı.



Ekipler, Fadime Özdemir, ağır yaralı olarak çıkartılarak, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Çalışmalarını sürdüren ekipler, daha sonra Güler ve Seher Özdemir'in cesetlerine ulaşıldı.



Kaya, yaşlı çifti öldürdü



Trabzon'da da aşırı yağış sonucunda Değirmendere Mahallesi Acele Sokak'ta bir evin üzerine kaya düştü.



Kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Turan Kurt ile eşi Ayşe Kurt'un cesedine ulaşıldı.



Öte yandan, bir süre önce meydana gelen yağış nedeniyle büyük maddi hasarın oluştuğu Kadınlar Pazarı ile Moloz mevkisinde bulunan bazı dükkanları yine su bastı.