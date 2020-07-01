Giresun Valisi'nden 7 yaşındaki İkranur'un ölümüne ilişkin açıklama açıklama: Cinayetten söz etmemiz mümkün değil

Giresun Valisi Enver Ünlü , cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi 'yle ilgili olarak "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle ama tabii kesin sonucu Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kati yazılı rapor belirleyecek" dedi.

Ünlü, cesedi dere yatağında bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada,"İlk bulgular, çocuğumuzun herhangi bir kesici, delici veya ateşli silahla öldüğüne dair hiçbir bulgu, hiçbir bilgi yok. Yani şu an çok şükür ilk muayenesinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama tabii sonucu Adli Tıp Kurumu'nun yazacağı, göndereceği rapora göre sizlerle paylaşabilirim ama şu anda söyleyeceğim bu kadar" ifadelerini kullandı.

Ünlü, adli soruşturmanın gizli devam ettiğini ve kendisinin bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.

Ünlü, arama sürecine ilişkin, "O bölgeyi arkadaşlarımız, yaklaşık bakın 370 hektardı, daha sonra 400 hektara kadar geniş bir alanı taradılar. Orası buraya kuş uçuşu 1 kilometre ama 7-8 kilometre uzaklıkta bir bölge. Arkadaşlarımız genişleterek sahayı aradılar, taradılar ve üçüncü gün o bölgeye ulaşabildiler. Bende hepsinin krokisi mevcut, sizlerle de basın müdürlüğümüz aracılığıyla paylaştım. İlk gün neresi arandı, ikinci gün neresi arandı, üçüncü gün neresi arandı, hepsi bizim valiliğimizin basın bültenlerinde ve basın müdürlüğünde mevcut, bunları oradan alabilirsiniz" açıklamasını yaptı.