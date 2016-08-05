Giresun Üniversitesi eski rektörü açığa alındı

Giresun Üniversitesi’nde, eski rektör Prof. Dr. Aygün Attar açığa alındı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) talebiyle başlatılan soruşturma kapsamında Giresun Üniversitesi’nde, aralarında eski rektör Prof. Dr. Aygün Attar’ın da yer aldığı 21 personelin açığa alındığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Üniversitede 4 yıl boyunca rektörlük yapan ancak mart ayında en yüksek oyu almasına rağmen rektör olarak atanmayan Prof. Dr. Aygün Attar, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunuyordu.