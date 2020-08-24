Giresun Doğankent Belediye Başkanı: Seli önleyecek projeyi bakanlığa sunmuştum, keşke yapılabilseydi

Giresun’da selin vurduğu ve şimdiye dek 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu Doğankent’in Belediye Başkanı Rüşan Özden, iki ay önce sel sularının yaratabileceği hasarı önlemek için bakanlığa proje sunduğunu söyledi.
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Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından “Doğankent Belediye Başkanı bana iki ay önce geldi. Bugün yaşadığımız felaketi önleyebilecek bir projeyi sundu. Şimdi bütçesini ikiye katlayarak o projenin ihalesini yapacağız” demişti. AKP'li Başkan Rüşan Özden, Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşananları anlattı. Özden, "Temmuz ayında, 2 ay önce gittiğimizde bu işin son aşamasıydı. Biz daha önce bunları çalışmıştık. Zaman zaman ufak yağmurlarda oralardan ne kadar yağmur geldiğini görüyorduk. Ufak yağmurlarda hasar oluşmuyordu ama daha büyük yağmurlarda bu hasarların oluşabileceğini görüyorduk" dedi.
Özden, şöyle konuştu: