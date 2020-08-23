Muharrem İnce'den Giresun'daki sel felaketiyle ilgili paylaşım: Dere yataklarını imara açmanın sonuçları

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Giresun'da 4 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan sel felaketiyle ilgili siyasetçiler ve mimarlardan 'çarpık yapılaşma' ve ''dere yataklarının imara açılması' na vurgu yapan yorumlar geldi.

Muharrem İnce yaptığı paylaşımda, ''Doğa’ya kafa tutmanın, dere yataklarını imara açmanın, çarpık, plansız yapılaşmanın acı sonuçlarını yaşıyoruz. #Giresun’da şehit olan askerimize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.'' ifadelerine yer verdi.

TMMOB Ankara Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Karadeniz'de yağıştan kaynaklı yaşananlardan, doğayla birlikte yaşamayı öğrenemeyen iktidarların sorumlu olduğunu söyleyerek ''Her dereye kelepçe gibi HES yapmak akla ziyan. Geçmiş olsun Giresun, Ordu, Rize. Geçmiş olsun Karadeniz'' dedi.

Rize Fındıklı Belediyesi de selden etkilenen Giresun halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, ''Her yağmur sele dönüşerek zarar vermeye başladı artık. İnsan eliyle yapılanların, HES, Yeşil Yol, dere yataklarının işgali, çarpık yapılaşma, deniz dolguları vb. doğanın dengesini bozan nedenleri gözden geçirmenin zamanı gelmedi mi artık?'' sözleriyle tepki gösterdi.

''Betona sevdalı imar ve rant anlayışına artık yeter deme zamanı''

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ''Giresun’da yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Karadeniz’de yaşananlar kader değil, doğaya düşmanlığın, açgözlülüğün sonucudur. Bitmek bilmeyen HES projelerine, betona sevdalı imar ve rant anlayışına artık yeter deme zamanıdır.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Giresun’da yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, ''Acımız da öfkemiz de büyük. Karadeniz’de yaşananlar asla kader değildir. Felaketin nedeni dere yataklarının işgali, HES inşaatları, imar rantlarıdır. Karadeniz’i rahat bırakın” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Giresun ve ilçelerinde yaşanan sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini belirterek "Allah, milletimizi ve memleketimizi tüm felaketlerden korusun" dedi.

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