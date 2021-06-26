Giresun'da sağanak: Dere taştı, yollar çamurla kaplandı

İlçeye bağlı Mesudiye ve Topçam Mahalleri'nde öğlen saatlerinde sağanak etkili oldu.

Şiddetini artıran sağanak sonucu daha önce kuruyan dere, debisi yükselince taştı. Yaşanan su taşkını nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmur sularına kapılan çöp konteynerleri de yollara sürüklendi. Bölgede güvenlik önlemi alan beldiye ekipleri, çamur ve çakıl taşlarıyla kapanan yollarda temizleme çalışması başlattı.

Bölgede ilk belirlemelere göre ciddi olumsuzluk yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Küçübaşlar öldü

Giresun'un Alucra ilçesinde şiddetli sağanakla derenin taşması sonucu meydana gelen taşkına, çevrede otladıkları sırada yakalanan besici Yılmaz Bodur'a ait 10 küçükbaş öldü. Bölgede belediyenin iş makineleri eşliğinde temizleme ve moloz kaldırma çalışması sürerken, Dursun Kılıçkaya'ya ait 50'ye yakın arı kovanı da selde hasar gördü. Mahallede bazı atölye esnafı da iş yeri içerisine dolan sel sularını temizlemek için çalışma başlattı.

"Allah beterinden saklasın"

Alucra İlçe Belediye Başkanı Suat Aybar, taşkında can kaybı ve yaralananın olmadığını, AFAD ekiplerince ilçede hasar tespiti çalışması başlatılacağını söyledi. Aybar, "İlçemizde aşırı yağıştan dolayı sel yaşanmış, işyerlerine su basmıştır, yayla hayvanları da ölmüştür. Allah beterinden saklasın, vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun" dedi. (DHA)