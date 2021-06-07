Giresun'da polis memuru Semanur Süer, evinde ölü bulundu

Giresun'da görev yapan polis memuru 24 yaşındaki Semanur Süer, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, mesaiden sonra evine dönen Süer'in, pazar günü nöbete gelmemesi üzerine kendisine ulaşamayan mesai arkadaşları, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ikamet eden babası Hacı Osman Süer’e bilgi verdi.

Baba Hacı Osman Süer ile polisler çilingir yardımıyla girdikleri evde kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Süer’in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp kurumuna kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığı ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. 1 yıllık polis memuru Semanur Süer, bugün, saat 13.00’da Akçaabat Karaman Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verilecek.