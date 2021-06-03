Giresun'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giresun'da Şebinkarahisar-Şuşehri karayolunda, iddiaya göre karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adem C. yönetimindeki 34 PHV 58 otomobil Şebinkarahisar-Şuşehri karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki Zafer Ceylan’a çarptı. Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Zafer Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekiplerince sürücü gözaltına alınırken, çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. (İHA)