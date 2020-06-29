Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur'u arama çalışmaları devam ediyor; aile kaçırıldığından şüphe ediyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. Baba Serdar Tirsi, çocuğunun kaçırıldığından şüpheleniyor

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede önceki gün kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkranur Tirsi, bahçede hayvan otlatan amcasının yanına gitmek için yanlarından ayrıldı. 7 yaşındaki kız çocuğunun geri dönmemesi üzerine kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Köyde arama yapan Tirsi ailesi ve komşuları küçük kızı bulamayınca yetkililere haber verdi.

Kaybolan çocuk için Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı. İz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 150 kişilik ekip, toplam 74 hektarlık alanı tararken herhangi bir bulgu ve emareye rastlayamadı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler sabahın ilk ışıklarıyla İkra Nur’un kaybolduğu noktaya tekrar yoğunlaştı.

Sarp bir arazi yapısına sahip olan bölgede yürütülen arama çalışmaları devam ederken, drone ile de havadan bahçeler tarandı. Küçük kızın evine 100 metre mesafede bir evin foseptik çukurunun etrafından jandarma arama köpeklerinin çok oyalanması üzerine foseptik çukuru Bulancak Belediyesi ekipleri tarafından boşaltıldı ancak küçük kızla ilgili bir bulguya rastlanılamadı.

Baba Tirsi: Kaçırıldığından şüphe etmeye başladım

Kızının kaybolmasıyla ilgili açıklama yapan Baba Serdar Tirsi, "Kızım bahçede hayvan otlatan amcasının yanına gidiyorum diye ayrılıyor ve bir daha haber alınamıyor. Bana eşim haber verdi, kaybolduğunu. Önce akraba, komşularımızla arama yaptık bulamayınca jandarmaya haber verdik. Ben şahsen bu kadar aramadan sonra bulunamaması nedeniyle kaçırıldığından şüphelenmeye başladım" ifadelerini kullandı.

Valilik: Her türlü ihtimal değerlendiriliyor

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada İkranur Tirsi'nin 6 yaşlarındaki kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıkıp, akşam saatlerine doğru evlerine dönmemesi üzerine aile ve komşular tarafından aramalara başlandığı belirtildi. Açıklamada "Gece boyunca iz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmalar havanın aydınlanmasıyla yaklaşık 150 personel ile birlikte devam etmiştir. Toplam 74 hektarlık alan taranmış ancak bulgu ve emareye rastlanmamıştır.

İkranur Tirsi’nin kaybolmasıyla ilgili her türlü ihtimal adli ve mülki mercilerce değerlendirilmekte olup, arama çalışmaları devam edecektir. Konu ile ilgili duydukları endişe ve merak nedeniyle köye gelmek isteyen vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür etmekle birlikte alanda oluşan yoğunlaşmaların ekiplerimizin çalışma düzenlerini ve konsantrasyonlarını bozduğunun bilinmesi hususunu da kıymetli vatandaşlarımızın bilgi ve takdirlerine arz ediyoruz" denildi.