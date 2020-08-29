Giresun'da heyelanda mahsur kalan aile 'Daha zorda olanlar var' diye helikopterle kurtarılmayı istemedi, 3 gün yürüyerek eve döndü

Giresun'daki sel afetinde, Espiye ilçesinde 2 noktada oluşan heyelanda seyir halindeki otomobillerinde mahsur kalıp, son anda kurtulan 3’ü çocuk 7 kişilik aile, 3 günlük yolculuğun ardından köylerine ulaşmayı başardı. Ailenin, ‘Daha acil insanlara gitsin’ diyerek, AFAD ekiplerinin helikopterli kurtarma önerisini reddettikleri ortaya çıktı.

Giresun'da 22 Ağustos akşamı etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte 3'ü asker 10 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 6 kişi kayboldu. Dereli ilçesinde, dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için başlatılan yoğun çalışmalar sürdürülüyor.

Heyelanda mahsur kalan aile son anda kurtulmuş

Selin vurduğu kentte, afet anında vatandaşların yaşadıkları korku dolu anlara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Kentte yağmurun şiddetini artırdığı cumartesi günü öğleden sonra Ericek köyüne gitmek için Espiye ilçesinden yola çıkan 3’ü çocuk 7 kişilik Çakmak ailesi, oluşan ani heyelanlar nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. 2 heyelan arasında kalıp, olası afetten son anda kurtulan ve ilk geceyi araçlarında geçiren aile, ertesi gün yaya olarak köylerine ulaşmak için yola çıkarak, dağa tırmandı. Heyelanlar nedeniyle oluşan dev yarıklardan ve çamur birikintilerinden geçen aile, buldukları bir kulübede de 2’inci geceyi geçirdi. 3 günlük zorlu yürüyüşün ardından, aile Ericek köyündeki evlerine ulaşmayı başardı. Ailenin, ‘Daha acil insanlara gitsin’ diyerek, AFAD ekiplerinin helikopterli kurtarma çağrısını kabul etmedikleri ortaya çıktı.

"Durmamızla önümüze dağ indi"

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Nokta Çalışkan (72), çocukları, gelini ve 3 torunuyla beraber araçlarıyla seyir halindeyken yağmurun şiddetini artırması ve beraberinde oluşan heyelan sonucu büyük korku yaşadıklarını söyledi. Nokta Çalışkan, "Araçla seyir halindeylen taşların düşmeye başladığını gördüm, oğlumu durdurdum, bizim durmamızla önümüze dağ indi. Geri dönmek istedik, oraya da heyelan düşmüş, arada kaldık. Biz de arabadan indik, köye ulaşmak için yürümeye başladık. Tırnaklarımla köyüme kavuştum. Üç gün çamur, batak içinde yürüyerek geldik. AFAD helikopterle bizi aldırmak istedi ama köyün üstüne geldiğimiz için ‘daha acil insanlara gitsin’ diyerek binmedik, ama çok zorlandık, çocuklarla çamur batak içinde eve vardık” dedi.

"Çok kötü bir yolculuktu"

Zekai Çalışkan da “Heyelanlar arasında sıkışınca yürümeye başladık. Bazı yerlerde kayalıklar vardı. Çocukların bellerine ip bağlayarak oralardan çıkardık. Çamur, batak içerisinde büyük zorluklarla üç günde evimize gelmeyi başardık, çok kötü bir yolculuktu” diye konuştu.

"Heyelanla sıkışıp kaldık"

Esra Çalışkan ise çok korktuklarını söyleterek “İkindi sıralarına yaklaşırken önümüzde büyük bir heyelan oldu. Geriye dönmek istedik ama geçtiğimiz yolda heyelanla kapanınca arada sıkışıp kaldık. İlk gece arabayı güvenli bir yere alarak içinde geçirdik. Sabah olunca dağa doğru tırmanmaya başladık. Çocuklarla beraber 7 kişi, 3 gün boyunca çamur batak içerisinde yürüdük. Çok korktum, zorlandık ama sağ salim köyümüze ulaştık” şeklinde konuştu.