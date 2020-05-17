Gümüşhane'de Dipsiz Göl'ün ardından tarihi kilise de defineciler tarafından talan edildi!

Gümüşhane'de, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün yasal izinle yapılan define kazısı ile yok edilmesinin ardından bu kez de tarihi Yeşildere Kilisesi kaçak define kazıları sonucu talan edildi.

Doğu batı doğrultusunda bazilikal planlı, tek apsis, neﬂi ve beşik çatılı kesme ve moloz taş malzemeli kilisenin iç ve dışında kaçak kazı yapan defineciler, çukurlar kazdı, duvarları oyarak, freskleri tahrip etti.



5 yıl öncesine kadar doğal yapısını koruyan kilise, kazılar sonucu büyük hasar aldı. Yöre halkı kilisenin restore edilerek, turizme kazandırılması istiyor.

"Restore edilip, turizme kazandırılmasını istiyoruz"

Yeşildere Köyü Muhtarı Erhan Yalçınkaya, tarihi kilisenin son durumunun içler acısı olduğunu belirterek, köylerinin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.



Kilisenin çevresinde mezarların olduğunu kaydeden Yalçınkaya, "Burada mezar yerleri var. Oralar dahi eşildi. Duvarlarındaki taşlar söküldü. Kilisenin içerisi komple sökülmüş, altın aranmış. Buranın tekrar onarım yapılarak hizmete sunulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Köy ihtiyar heyeti olarak, kilisenin restore edilmesini istiyoruz. Burası yapıtlıktan sonra köyümüzün tarihi okuluna bağlantılı olarak turizme kazandırmak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)