Giresun’da denize giren 2 gençten biri boğuldu; diğeri kayıp

Giresun’un Bulancak ilçesinde öğleden sonra serinlemek için denize girdikten sonra dalgaların da etkisiyle kaybolan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Diğerinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre ilçenin Pazarsuyu Balıkçı Barınağında vatandaşlar sahilde kıyafet ve eşyalar görmesi üzerine polise haber verdi. Yapılan incelemelerde kıyafetlerin kuzen olan 17 yaşındaki Enes Toraman ve 18 yaşındaki Mert Demir’e ait olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekipleri, AFAT ve Giresun Belediyesi itfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından denizde yapılan aramalarda 17 yaşındaki Enes Toraman’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kuzeni Mert Demir’i ise arama çalışmaları devam ediyor.