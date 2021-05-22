Giresun'da çöp hafriyatı, dolgu için denizde kullanılıyor!

AKP'li Giresun Belediyesi, fuar alanı, balıkçı barınağı ve park yapmak için denizi doldurmaya başladı. Daha önceden çöp alanı olarak kullanılan bölgenin genişletilmesi için çöplerin, dolgu malzemesi olarak kullanılması tepki çekti.

Giresun kent merkezindeki Aksu Mahalle Sahili’nde daha önce çöplük olarak kullanılan alana, AKP’li belediye toplam maliyeti 950 bin lira olarak belirlenen fuar alanı, balıkçı barınağı ve park yapmak için deniz dolgusu yapmaya başladı. Ancak, alanda bulunan çöpler iş makineleri ile denize atılınca çevreciler ve siyasi parti temsilcileri bu olaya tepki gösterdi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre; CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, yapılan dolgu çalışmalarında yönetmeliklere ve projeye aykırı davranılarak doğaya ve özellikle denize zarar verildiğini söyledi.

Bektaş, proje ile ilgili ÇED Gerekli Değildir raporunun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Giresun Belediyesi internet sayfalarında bulunmadığını ileri sürerek, "Konuyla ilgili vatandaşlarımızın bizlere ulaşan şikâyetlerini dile getirerek, ÇED raporu hakkında bilgi istedik. Projede, dolguda kullanılacak malzeme içerisinde taş ve nebati toprak dışında, hafriyat, çöp gibi atıkların olmamasına dikkat edileceği, bu atıkların dolgu alanına dökülmeyeceği belirtilmesine rağmen, çöp hafriyatı dolgu amaçlı olarak kullanılmak suretiyle deniz üzerinde çöp katmanları oluşmasına neden olunmuştur. Bu konuda yaptığımız uyarılara rağmen halen önlemsiz dolgu çalışmaları sürdürülmektedir" dedi.