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Koronavirüs

Giresun'da bir yayla karantinaya alındı

Karantina 14 gün sürecek

30 Haziran 2020 15:22

Koronavirüs salgınına karşı, dikkat çeken bir karantina uygulaması gerçekleşti. Giresun'un Güce ilçesine bağlı Tekkeköy köyü Atkoyağı yaylasının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Güce Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Atkoyağı yaylasında, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci, 28'inci ve 72'nci maddeleri gereğince İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bugün saat 08.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

 

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