Giresun'da bir köy karantinaya alındı

Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Usluca köyü Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ileride belirlenecek bir tarihe kadar karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar uyarınca köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Usluca Muhtarlığından yapılan duyuruda, “Covid 19 tedbirleri kapsamında köyümüzdeki hızlı vaka artışları nedeniyle köyümüz karantinaya alınmıştır. Köyümüze giriş ve çıkışlar yasaklanmış olup Cuma, bayram ve vakit namazları camilerde kılınmayacaktır.