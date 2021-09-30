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Giresun'da acele kamulaştırma kararı Resmî Gazete'de yayımladı

Akkaya Köyü ve Sekü Köyü'nde bulunan bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

30 Eylül 2021 09:18

Giresun'un Dereli ilçesi Akkaya Köyü ve Tirebolu ilçesi Sekü Köyü'nde bulunan bazı taşınmazların acele kamulaştırması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı  Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayımlanan 4515 sayılı karara göre, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle konut yapılmasına elverişli alanı olmayan hak sahiplerinin yeni yerleşim alanı ihtiyacı karşılanacak.


Acil konut ihtiyacının karşılanması amacıyla yayımlanan kararda şu bilgiler yer aldı:

"Giresun'un Dereli ilçesi Akkaya Köyü ve Tirebolu ilçesi Sekü Köyü'nde bulunan ve ekli planlarda kamulaştırma bilgileri gösterilen taşınmazların, 22/8/2020 tarihinde meydana gelen sel ve heyelan afetleri neticesinde konut yapılmasına elverişli alanı olmayan hak sahipleri için yeni yerleşim alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

GiresunDereliTireboluSekü köyüAkkaya köyü
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