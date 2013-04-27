Giresun Adası iki aylığına kuşlara bırakılacak

Doğu Karadeniz'in en büyük adası olan ve 26 kuş türüne ev sahipliği yapan Giresun Adası, kuşların üreme döneminde rahatsız olmamaları için iki ay ziyarete kapatılacak.

Manastır harabesi ve şarap fıçısı gibi tarihi kalıntıların yer aldığı 39 dönüm alana sahip ada, kuşların üremelerini kolaylaştırmak amacıyla bu yıl da 1 Mayıs ile 30 Haziran arasında ziyarete kapatılacak.

Giresun Valisi Dursun Ali Şahin, kuşların kuluçka döneminde adaya giriş ve çıkışların yasaklanmasının uzun süredir devam eden bir uygulama olduğunu vurgulayarak, 'Özellikle azınlıktaki gümüş martı ve küçük gümüş martının üremelerini sağlamak için bu tedbire başvuruluyor' dedi.

Adanın yıl içerisindeki ziyaretçi sayısının kısıtlı tutulduğunu ifade eden Şahin, 'Ziyaretçilerin fazlalığı, adanın tahribatına neden olmakta. Kuşların üreme dönemlerinde çıkışlar tamamen yasaklanıyor ancak valilik izniyle çıkış her zaman mümkün. Bazıları araştırma maksadıyla, bazıları da merak dolayısıyla özel izin alıp çıkabilir' diye konuştu.