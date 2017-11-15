Girdikleri dairelerdeki eşyayı talan ettiler

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta, aynı apartmanın 1 ve 5\'inci katlarındaki dairelere giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evlerdeki eşyaya kesici aletlerle zarar verip, kaçtı.

Olay, dün kent merkezinde, Kaşıkcıbağları Mahallesi\'ndeki sitede meydana geldi. 5 katlı apartmanın 1\'inci katında oturan esnaf Mehmet Sarıca (35) ve 5\'inci katında oturan memur Ceyhun Koyuncu\'nun (58) evlerine içeride kimse bulunmadığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi. Kapıları zorlayarak evlere giren saldırganlar, herhangi bir şey çalmazken, içerideki eşyayı dağıtıp, kesici aletlerle parçaladı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Apartmana gelerek iki evde de parmak izi incelemesi yapan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Evindeki eşyanın kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Ceyhun Koyuncu, \'\'Önce benim daireme girilmiş. Bütün eşyalarımızı ortaya döküp mahvetmişler. Koltuk takımımı kesmişler, artık neyle kesiyorlarsa? Yani ne var ne yok el değmedik yer bırakmamışlar. Daha sonra komşunun evine inmişler ve daha çok zarar vermişler. Ama kesinlikle hırsızlık değil. Zerre kadar bir çöp çalıntı bir şey yok. Çalmak amacıyla girmemiş, mala zarar vermek amacıyla girilmiş. Görüntü onu gösteriyor. Evde çocuğun laptopu da ortada, bazı eşyalarımız da. Yani değer edecek eşyalarımız ortada, onları yerinden dahi hiç oynatmamış. Ama eşyaya haddinden fazla zarar vermiş\'\' dedi.

\'BİR KOLTUKTA KIRK ÇİZİK VAR\'

Apartmanın 1\'inci katında oturan komşusu Mehmet Sarıca\'nın eşinin eve geldiğinde saldırganlarla karşılaştığını anlatan Koyuncu şöyle konuştu:

\'\'Komşu, okulda veli toplantısındaymış. Eve geldiğinde içeri giriyor, bakıyor ki mutfağın kapısı kapalı; \'Açık bırakmıştım\' diyor. Kapıyı açıyor bakıyor ki mutfak dağınık halde, salona geçince arkasından birisi kafasına vuruyor, yere düşüyor. Biraz da korktuğu için gözlerini kapatıyor, bana bir zarar verecek endişesiyle. \'Saçı uzundu\' diyor. Ama erkek de olabilir çünkü kolunu sıkmış, sonra kaçıp gitmiş. Hani bir kişi mi birkaç kişi mi, bilmiyoruz. Hırsız benim bildiğim kadarıyla bir eve girer, en kısa sürede orada yapacağını yapıp çeker gider. Bizde sanki keyif çatmak için gelmiş. Komşunun koltuğuna baktım; bir koltukta kırk tane çizik var.\"

BİR YIL ÖNCE DE AYNI OLAY

Bir yıl önce de sitelerinde aynı olayın yaşandığını söyleyen Ceyhun Koyuncu, \'\'Aynı şekilde komşumun evine girildi. Onda da yine mala tahribat verildi. Koltuk takımını o zaman yeni almışlardı. Kullanılmaz hale getirmişler, onu da atmışlardı\'\' dedi.

\'CAN KORKUMUZ VAR\'

Koyuncu, apartman sakinleri olarak endişe duyduklarını belirtip, şunları söyledi:

\'\'Ben şimdi işe gittiğim zaman gözüm arkada kalacak. Maldan geçtik, can korkumuz var. Çünkü çocuğum olaydan 10- 15 dakika sonra eve geldi. Çocuğumla karşı karşıya gelseydi belki de büyük bir zarar verecekti. Çünkü eve giren, her şeyi göz önüne alarak giriyor. Ona göre tedbirini alarak geliyor. Bir şeyle karşılaştığı zaman nasıl müdahale ederim diye eve giriyor.\'\'



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