Girdikleri bölümle ilgili sorulardan eksi net yapan üniversiteli sayısı arttı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ile üniversiteye giriş yapan öğrencilerin, netleri açıklandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Atlas’ta yapılan güncellemede öğrencilerin girdiği bölümlerle ilgili sorularda eksi veya çok düşük net yaptıkları görüldü.

Köklü üniversitelerde dahi fizik, tarih, kimya ve biyoloji bu bölümlerden. YÖK ATLAS’ta yer alan bilgilere 2020 alan yeterlilik testinden 1 veya altında net yaparak üniversiteye sonuncu sıradan giren öğrencilerin netleri tablodaki gibi:

Tarih

Celal Bayar Üniversitesi (İÖ): Tarih-1, 0,75

Celal Bayar Üniversitesi: Tarih-1, -0,25

Adıyaman Üniversitesi: Tarih-1, 0,75; Tarih-2, 0,25

Bartın Üniversitesi: Tarih-1, 0,5

Afyon Kocatepe Üniversitesi: Tarih-1, 0,25

Afyon Kocatepe Üniversitesi (İÖ): Tarih-1, 0

Düzce Üniversitesi: Tarih-1, 0,75

Kırıkkale Üniversitesi: Tarih-1, 0

Kırıkkale Üniversitesi (İÖ): Tarih-1, 0,5

Balıkesir Üniversitesi: Tarih-1, 1

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: Tarih-2, 1

Bitlis Eren Üniversitesi: Tarih-1, -1

Artuklu Üniversitesi (Arapça): Tarih-1, -0,25

Çankırı Karatekin Üniversitesi: Tarih-1, 0,25

Bingöl Üniversitesi: Tarih-1, -0,5

Siirt Üniversitesi: Tarih-1, 0,25

Fırat Üniversitesi: Tarih-2, 1

Karabük Üniversitesi: Tarih-1, 0,5

Karabük Üniversitesi (İÖ): Tarih-1, 0,5

Bülent Ecevit Üniversitesi: Tarih-1, 1

Sinop Üniversitesi: Tarih-1, 0

Kırklareli Üniversitesi: Tarih-1, -0,75

Bartın Üniversitesi: Tarih-2, 1

Sütçü İmam Üniversitesi: Tarih-1, 0,75

7 Aralık Üniversitesi: Tarih-1, 0

Atatürk Üniversitesi: Tarih-1, 0,5

Binali Yıldırım Üniversitesi: Tarih-1, 0

Ordu Üniversitesi: Tarih-1, -1,5

Şeyh Edebali Üniversitesi: Tarih-1, 0,5

Necmettin Erbakan Üniversitesi: Tarih-1, 0,5

İnönü Üniversitesi (İÖ): Tarih-2, -0,5

Sinop Üniversitesi: Tarih-1, -1,25

Bingöl Üniversitesi (İÖ): Tarih-2, -0,25

Yozgat Bozok Üniversitesi (İÖ): Tarih-2, -0,25

Gümüşhane Üniversitesi (İÖ): Tarih-1, 0,5; Tarih-2, -0,5

İbrahim Çeçen Üniversitesi: Tarih-1, 0,5

İbrahim Çeçen Üniversitesi (İÖ): Tarih-2, 1

Siirt Üniversitesi (İÖ): Tarih-1, 0,5

Ardahan Üniversitesi: Tarih-1, 0,75

Muş Alparslan Üniversitesi: Tarih-1, 0,75; Tarih-2 -1,25

Kafkas Üniversitesi: Tarih-1, -1,25

Kafkas Üniversitesi (İÖ): Tarih-1, 0,75

Munzur Üniversitesi: Tarih-1, -0,5; Tarih-2, 0,25

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (İÖ): Tarih-1, 0,5; Tarih-2 0,5

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İÖ): Tarih-1, -0,5

Fizik

Gebze Teknik Üniversitesi (İng.): -0,25

Yeditepe Üniversitesi (İng.): -1

Marmara Üniversitesi: 0,75

Uludağ Üniversitesi: 0

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: -0,25

Sakarya Üniversitesi: -1

Celal Bayar Üniversitesi: 1

Çukurova Üniversitesi: -0,5

Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 0

Adnan Menderes Üniversitesi: 0

Mersin Üniversitesi: 0

Balıkesir Üniversitesi: 0,25

Karadeniz Teknik Üniversitesi: -1

Süleyman Demirel Üniversitesi: -0,5

Trakya Üniversitesi: -0,25

İnönü Üniversitesi: 0

Ömer Halisdemir Üniversitesi: 0

Dicle Üniversitesi: -0,25

Atatürk Üniversitesi: -1,5

Kırıkkale Üniversitesi: 1

Kimya

Akdeniz Üniversitesi: -1,25

Çukurova Üniversitesi: 0

Süleyman Demirel Üniversitesi: 0,75

Erciyes Üniversitesi: -2,25

Sütçü İmam Üniversitesi: -0,5

İnönü Üniversitesi: 0

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: 0,75

Biyoloji

Kocaeli Üniversitesi: 0

Celal Bayar Üniversitesi: 0,75

Karadeniz Teknik Üniversitesi:0

Trakya Üniversitesi: -0,5

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi:1

Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi: 1

Sütçü İmam Üniversitesi: -0,25

Aksaray Üniversitesi: 0,75

"Tercihler bilinçli yapılmıyor"

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal bu durumun sınav sisteminin sıkıntılı bir özelliği olduğunu gösterdiğini belirtti. Ünsal şunları aktardı: “Önceki sınav sisteminde de sıkıntılı durumlar vardı aslında. Mantık, felsefe ve psikoloji çözmeden öğrenciler bu bölümleri tercih edebiliyorlardı. Tabii fizik, kimya, biyoloji gibi bölümlerin puanı da yüksek değil. Hatta YÖK’ün bu bölümler için verdiği burslar da var. Bu burslar da olmasa daha kötü sonuçlar ortaya çıkar. Tabii sınavda ‘Girdiğin bölümden 1’in üstünde net yapacaksın’ diye bir kural yok. Böyle bir kural olmayınca da temel yeterlilik testinden yaptığı netle girmiş bölüme. Bütün bunlar bizim sınav sistemimizin, eğitim sistemimizin hatta tercih sistemimizin açmazları. Tercihler de bilinçli yapılmıyor maalesef. Onun da etkiler var bu sonuçlarda.”