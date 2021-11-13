Girdi maliyetleri arttı, zeytinyağı fiyatları da katlanacak

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Tevfik Türk, zeytin rekoltesinde geçmiş yıllara oranla bu yıl daha fazla düşüş yaşanacağını söylerken, tüketicilerin bu yıl zeytinyağı alabilmesinin pek mümkün olmadığını dile getirdi.

Son bir yılda gübrede yüzde 200, tarımsal ilaçlarda yüzde 150 ve mazotta yüzde 40’a varan artışın, TARİŞ’in zeytinyağı alım fiyatlarına yüzde 35 zam olarak yansıdığını hatırlatan Tevfik Türk, buna işleme, paketleme, taşımacılık ve satış-pazarlama giderlerindeki artışlar da eklendiğinde zeytinyağı fiyatlarının artacağını söyledi.

Evrensel gazetesinden Ramis Sağlam'ın haberine göre; iklim krizinin de net olarak görülmeye başlandığı düşünüldüğü zaman mevsimsel değişikliklerde planlamanın yapılamaz hale getirdiğini söyleyen Türk, "Bu yıl sezon başında-çiçeklenme döneminde- çok güzel görünen sezon yüksek sıcaklıkların yaşandığı yaz döneminde kaliteyi ve rekolteyi etkiledi. Bir de Muğla ve Antalya’daki orman yangınları ortaya çıkınca envanterimizin olmamasından kaynaklı kaybettiğimiz zeytin ağacı varlığımız tam olarak bilinmemektedir. Ama geçen yıla göre bu yıl düşüş yaşanması öngörülmektedir" diye konuştu.

"Para cezalarının caydırıcılığının artırılması gerekir"

Sıvı yağlar, özellikle zeytinyağı taklit ve tağşişe en çok maruz kalan ürünlerin başında geliyor. Bunu önlemek için denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini belirten Gıda Mühendisleri Odası (GMO) İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, taklit, tağşiş ve hileli gıda üreten firmaların ifşasının yetmeyeceğini, para cezalarının caydırıcılığının da artırılması gerektiğini söyledi.

Kalıcı çözümün yardımlarla ya da hibelerle sağlanamayacağını ifade eden Toprak, "Tarım politikalarının temel hedefinin ülke nüfusunu nitelik ve nicelik olarak besleyecek bir tarımsal üretim düzeyinin sağlanması gerekir. Doğru ve yeterli beslenmede gıda çeşitliliğinin önemli olduğunu ve bunu ancak yerli tarım, yerli üretimle sağlayabileceğimizi, halkımızın herkes gibi sağlıklı, kültürel açıdan uygun ve sürdürülebilir gıdaya ulaşma hakkı olduğunu savunuyoruz.



Paramız var ki ithal ediyoruz mantığından vazgeçilmelidir. Unutulmamalıdır ki, ithal etmek yerine üreticiyi destekleyip tüketiciye güvenilir gıdayı ulaştırmak devletin asli görevlerinden biridir ve bunun ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde bir kez daha anladık" diye konuştu.