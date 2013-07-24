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Yaşam

Gır Gır'ın mucidi hayata veda etti

İzmir'in ünlü sanayicilerinden ve Göztepe Kulübü'nün eski başkanlarından 86 yaşındaki Tacettin Hiçyılmaz, Çeşme'deki evinde öldü. Hiçyılmaz, 'Gır Gır' adlı mekanik süpürgeyle de tanınıyordu.

24 Temmuz 2013 18:22

İzmir’in renkli simalarından Hiçyılmaz adını tüm Türkiye’ye bir tür mekanik halı süpürme cihazı olan ve adını da kendisinin koyduğu 'Gır Gır' ile duyurmuştu. 
 
Mithatpaşa Sanat Enstitüsü'nü bitiren ve bir süre bu okulda öğretmenlik de yapan Tacettin Hiçyılmaz, mütevazı atölyesinde Türkiye'nin yabancı patentli ilk çamaşır makinesi üretimini gerçekleştirdi. Daha sonra adıyla özdeşleşen ve 'Gır Gır' adını verdiği mekanik halı süpürgesinin seri üretimine başlayan Hiçyılmaz, bu minik aleti milyonlarca eve sokmayı başardı. Tacettin Hiçyılmaz, 1979 yılında Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından 'En çok vergi veren sanayici' olarak ilan edildi. Ancak, politik nedenlerden dolayı Hiçyılmaz'a o yıl plaket verilmedi. 
 
Politika ile ilgilenen ve bir süre Adalet Partisi İl Yönetimi'nde görev alan Hiçyılmaz, 1980 sonrası Turgut Özal'ın milletvekili olması için yaptığı bütün ısrarlı teklifleri çevirdi. 
 
Uzun yıllar sağlık sorunları ile karşılaşan Hiçyılmaz, Çeşme Ilıca'daki evinde yatağa bağımlı yaşam sürüyordu. Meriç Yoldaş'la evlenen ve bu evliliklerinden biri erkek, ikisi kız üç çocukları olan Tacettin Hiçyılmaz, değişen teknolojik koşullar gereği Gır Gır'ın üretimine son vermiş, başka alanlardaki üretim işlerini de oğlu Orkun Hiçyılmaz'a devretmişti.
 
Hiçyılmaz yarın Çeşme'deki Ilıca Pazaryeri Zekiye Boyacı Camii’nde öğleyin kılınacak cenaze namazı ardından Çakabey Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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