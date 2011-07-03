-GIPYS KINGS BURSA'DA BURSA (A.A) - 03.07.2011 - 50. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında bu akşam konser verecek Gipsy Kings'in solisti Nicolas Reyes, Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, Tarkan'ı da tanıdıklarını söyledi. Dünyaca ünlü müzik grubu Gipsy Kings, Almira Otel'de düzenlenen basın toplantısında,gazetecilerin sorularını cevapladı. Grubun solisti Reyes, grup üyelerini tanıttıktan sonra konser öncesi büyük bir heyecan içinde olduklarını ifade etti. Bursa'da bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Reyes, ''Bu kente ilk defa geliyoruz. Bursa ve İstanbul başta olmak üzere her kenti gezmek istiyoruz'' dedi. Etnik müzik flamenkoyu pop tarzına adapte ederek, aşkı, hüznü, eğlenceyi hareketli ritimlerle sunan grubun müziğiyle ilgili bilgi veren Reyes, bir gazetecinin ''Bütün şarkılarınızda hareket ve eğlence var. Neden hiç hüzünlü şarkınız yok'' sorusu üzerine, şöyle konuştu: ''Sürekli mutlu olmamızın sebebi, müziği ve ritmi eğlence olarak görmemizdir. Eğlence için yaptığımızdan ve çoğu parçalar mutluluğu anlattığından biz de sürekli mutluyuz. Gipys Kings'in bugünkü durumu, bizim tarzımızdan kaynaklanıyor. Tüm dünya, bunun bizim müziğimiz olduğunu biliyor. Dolayısıyla biz Gipsy Kings olduk, bu bizim tarzımız. Tüm dünyada yaşadığımız bu güzellik, bizim tarzımızla açıklanabilir.'' ''Türk şarkıcıları tanıyor musunuz'' sorusunu da Reyes, ''Türk şarkıcılarını çok iyi tanımıyoruz. Ama onları elimizden geldiğince dinlemeye çalışıyoruz. Türkiye'yi çok seviyoruz, Tarkan'ı da tanıyoruz'' diye cevapladı. Reyes, ''Grubun korsanları var. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz'' sorusu üzerine ''Gerçek Gipsy Kings burada, diğerleri kopyadır. Kötü söylüyorlarsa bizim için problem olur. İyi söylemeleri bizim için problem olmaz, çünkü gerçek olan biziz'' dedi. Grup, bu akşam saat 21.30'da Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.