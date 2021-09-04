Avrupa Şampiyonası'dan üçüncü olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda antrenör Giovanni Guidetti "Takımımız gösterdi ki Türk kadını çok güçlüdür ve her şeyi başarabilir" dedi.

Avrupa Şampiyonası'dan üçüncü olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda antrenör Giovanni Guidetti maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Herkes adına çok teşekkür ederim, çok uzun bir yaz oldu. 2 madalya kazandık ve olimpiyatı 5. olarak tamamladık, bence çok kötü değil. Türk milli takımı, her turnuvanın sonuna kadar oynuyor. Bundan gurur duyuyoruz. Bizim takımımız Türkiye'deki tüm genç kızlara ve kadınlara örnek olmalı, rol model olmalı. Takımımız gösterdi ki Türk kadını çok güçlüdür ve her şeyi başarabilir."