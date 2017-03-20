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Deutsche Welle

Giousouf: Erdoğan Merkel'den özür dilemeli

CDU'nun Türk kökenli milletvekili Cemile Giousouf, Erdoğan'ın Nazi suçlamaları nedeniyle Merkel'den özür dilemesi gerektiğini kaydetti. Giousouf bu suçlamaların Almanyalı Türkler arasında da hoş karşılanmadığını söyledi.

20 Mart 2017 17:28

Avrupalı ve Alman politikacıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Merkel’e yönelik Nazi ithamlarına tepkisi sürüyor. Hristiyan Birlik Partileri (CDU / CSU) Meclis Grubu Uyum Politikaları Sorumlusu Cemile Giousouf, Pazartesi günü Berlin’de yaptığı açıklamada bu ithamların Almanya’da yaşayan Türk kökenliler arasında hoş karşılanmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "dayanaktan yoksun suçlamalarının" Türk kökenlileri memnun etmediğini belirten Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Giousouf "Aksine birçok Türk kökenli çirkin düşmanca tavırları sadece utanç verici buluyor. Bu suçlamalar Almanyalı Türklerin imajına ve Almanya’daki Türk ve Almanlar arasındaki ilişkilere zarar veriyor" diye konuştu.

Giousouf, "Eğer Erdoğan’da adab-ı muaşeretten hala geriye bir şey varsa Başbakan Merkel’den özür diler" diye konuştu.

AP Başkanı: Kabul edilemez bir saldırı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya yönelik Nazi suçlamalarını sert bir biçimde eleştirdi. Tajani pazartesi günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı‘nın ithamını "tüm temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan demokratik bir ükeye yönelik kabul edilemez bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu yaptığı bir konuşmada daha önce Almanya Başbakanı Merkel'in tepkisine neden olan "Nazi" nitelemesini yinelemiş "Utanmasalar, yeniden gaz odalarını, toplama kamplarını gündeme getirecekler ama şimdilik ona cesaret edemiyorlar" diye konuşmuştu.

Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler Türk politikacıların Almanya'daki referandum kampanya etkinliklerinin iptal edilmesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu "Nazi uygulamalarına" benzetmesi nedeniyle gergin. Merkel Erdoğan'ın Nazi benzetmesine tepki göstermiş, bu ifadelerin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP/BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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