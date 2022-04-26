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Spor

Giorgio Chiellini, İtalya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı

26 Nisan 2022 11:45

Juventus'un tecrübeli defansı Giorgio Chiellini, bu yaz İtalya Milli Takım kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Giorgio Chiellini, haziran ayında Wembley'de oynanacak Arjantin ile dostluk maçının ardından milli takımı bırakacağını söyledi.

Serie A'da Juventus'un deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan İtalyan savunmacı, "Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak kariyerimin zirvesini yaşadım. Wembley'de milli takıma veda edeceğim. Azzurri'ye güzel bir hatırayla veda etmek istiyorum. Bu kesinlikle İtalya ile son maçım olacak" ifadelerini kullandı.

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