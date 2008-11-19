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Sağlık

Gingko biloba Alzheimer’i önlemiyor

Hafızaya yardımcı olduğu yönünde tanıtımı yapılan ginkgo bilobanın, Alzheimer ve bunaklığı önlemediği bildirildi.

19 Kasım 2008 02:00

Hafızaya yardımcı olduğu yönünde tanıtımı yapılan ginkgo bilobanın, Alzheimer ve bunaklığı önlemediği bildirildi. 

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ABD'de yapılan ve sonuçları American Medical Association dergisinde yayımlanan araştırmaya, 75 yaş ve üstünde 3 binden fazla kişi katıldı.

Katılımcıların yarısı 6 yıl boyunca, hafızaya yardımcı olacağını düşünenlerin aldığı doz olan günde iki kez 120 miligram ginkgo biloba aldı, diğer yarısına plasebo verildi.

Süre sonunda her 6 ayda bir bunaklıkla ilgili testlere tabi tutulan katılımcılardan ginkgo biloba alanların 277'sinde, plasebo alanların da 246'sında bunaklık görüldü, Alzheimer hastalığı oranının ise her iki grupta aynı olduğu saptandı.

Araştırmanın öncülüğünü yapan Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doktor Steven DeKosky, ginkgo biloba alanlarla almayanlar arasında kalp kriziyle mide ve bağırsak kanamaları gibi vakaların oranlarında da fark gözlenmediğini söyledi.

Ginkgo bilobanın daha erken yaşlarda alınmaya başlanması halinde bunaklığı önleyip önlemeyeceğinin anlaşılması için ise başka bir araştırma yapılması gerektiği, ancak bunun çok pahalıya mal olacağı ifade edildi.

Ginkgo ağacının yapraklarından edinilen özlerin, antioksidan ve afrodizyak etkilere sahip olduğu biliniyor. Ginkgonun hafızayla bağlantısıyla ilgili olarak daha önce yapılan araştırmaların sonuçları çelişkiliydi.

(AA)

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