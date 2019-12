-Gıngerli polisler güven veriyor ESKİŞEHİR (A.A) - 15.08.2011 - Eskişehir'de trafiğe kapalı alanlarda görev yapmak amacıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde gingerli ve bisikletli polisler görev yapıyor. Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakim Günay Esen Eskişehir'de tramvay hattından dolayı araç trafiğine kapalı alanların sayısının fazla olduğunu belirterek, bu alanların vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığına işaret etti. Vatandaşların güvenliğini sağlamanın polislerin görevi olduğunu anımsatan Esen, ''Halkın güvenliğini üst düzeyde sağlamak için Türk polisi, teknolojiyi yakından takip ediyor. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü olarak daha iyi güvenlik sağlamak için yüzyılın icadı olarak görülen tanesi 12 bin liraya mal olan ''ginger-segway'' adı verilen ulaşım araçları ile bisikletleri bünyemize kattık. Yaklaşık 1 yıldır gingerli polislerimiz hizmet veriyor. Bünyemizde 4 ginger ve 8 ginger eğitimi alan personelimiz var. 24 adet de bisikletli polis timimiz var. Gingerli polisler, yaklaşık 3 ay sürüş tekniği eğitimi aldı'' dedi. Esen, ginger ve bisikletli personelin İkieylül Caddesi, Porsuk Bulvarı, Hamamyolu Caddesi'nde görev yaptığını belirterek, ramazan ayı dolayısıyla da İl Emniyet Müdürü Naci Kuru'nun talimatları doğrultusunda bisikletli ve gingerli polislerin her gün 17.30-01.30 saatleri arasında etkinlik düzenlenen Kentpark, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda görev aldığını bildirdi. Ginger'in çok sessiz çalıştığını dile getiren Günay Esen, ''Bundan dolayı bize avantaj sağlıyor. Suç işleme gayreti içindekilerin ensesinde her an olabiliyoruz. Vatandaşın bize tepkisi çok iyi. Her an yanlarında olduğumuz hissediyorlar. Vatandaşlar, bize kendilerin daha güvenli hissettiklerini söylüyor. Ginger, bazı kentlerde havaalanlarında kullanılıyordu. Ancak, kent içinde ilk kullanan biziz'' diye konuştu. Esen, kapalı alanların artmasıyla gingerli ve bisikletli polis timlerinin sayısının da artacağını sözlerine ekledi.