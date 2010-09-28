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Yaşam

Gingerla ölüme gitti

Elektrikli araç Segway’i üreten fabrikanın sahibi İngiliz işadamı Jimi Heselden, ürettiği iki tekerlekli araçla uçurumdan düşüp öldü.

28 Eylül 2010 03:00

T24- Elektrikli araç Segway’i üreten fabrikanın sahibi İngiliz işadamı Jimi Heselden, ürettiği iki tekerlekli araçla uçurumdan düşüp öldü.


İngiliz gazetelerinin haberlerine göre, İngiltere’nin kuzeyindeki West Yorkshire polisi, 62 yaşındaki mültimilyonerin cesedinin dün evinin yakınındaki bir ırmakta bulunduğunu belirtti.


Polis, geçen yıl aralık ayında fabrikası Amerika’da kurulu Segway şirketini satın alan Jimi Heselden’in düşüp öldüğü yerde, Segway tipi bir araç bulunduğunu kaydetti.


Kendi kendini yetiştirmesiyle tanınan ve geçmişte madencilik yapan Heselden, servetini özellikle Afganistan ve Irak’ta kum torbalarının yerine kullanılan "Hesco" marka koruma duvarlarıyla yapmıştı.


Şirketi Hesco’dan yapılan açıklamada, Heselden’in zamansız ve trajik bir kaza sonucu ölümünden üzüntü duyulduğu bildirildi.


2002’de piyasaya büyük bir sansasyon yaratarak giren iki tekerlekli elektrik motorlu Segway, saatte 19 kilometre hız yapabiliyor.

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