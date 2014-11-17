Gineli profesör asgari ücretle tuvalet temizliyor

Gine'den 7 yıl önce Türkiye'ye mülteci olarak gelen Fransızca profesörü 55 yaşındaki Osman Toureh, Eskişehir'de 5 yıldır cami tuvaletini temizleyerek geçimini sağlıyor.

Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki Alem Camii'nin tuvaletinde asgari ücretle temizlikçilik yapan Osman Toureh, ülkesinde mafyanın etkin olduğunu bu nedenle 7 yıl önce kendisinin Gine'den ayrıldığını söyledi.



Gine'deki Naser Üniversitesi'nde uzun süre Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde profesör olarak görev yaptığını anlatan Toureh, kendisinin İngilizce ve Fransızca bildiğini, Türkçe'yi de öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Ailesini de getirmek istiyor

Gine'den 7 yıl önce kendisinin tek başına Türkiye'ye geldiğini, eşi, annesi ve 5 çocuğunun ise Senegal'e gittiklerini söyleyen Osman Toureh, "Eşim geçen yıl Eskişehir'e geldi. Annem ve 5 çocuğum ise halen Senegal'de. Çocuklarım orada okula gidiyor. Annemi ve çocuklarımı da Türkiye'ye getirmek istiyorum" diye konuştu.