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Dünya

GİNE'DE MALİNKELER AYAKLANDI CONAKRY (A.A)

25 Ekim 2010 21:24

-GİNE'DE MALİNKELER AYAKLANDI CONAKRY (A.A) - 25.10.2010 - Son günlerde alevlenen şiddet olaylarıyla sarsılan Afrika ülkesi Gine'de gerilim tırmanıyor.  Değişik etnik grupların yaşadığı ülkede geçen hafta meydana gelen şiddet olaylarının ardından dün yapılması planlanan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunun ertelenmesi sonrasında, Malinkelerin kuzeyde Siguiri köyünde çıkardığı ayaklanmada bir kişinin öldüğü bildirildi.  Yerel radyo, Siguiri ve Kankan'da, ülkedeki diğer bir etnik grup olan Pöllere ait dükkanların da Malinkeler tarafından tahrip edildiğini duyurdu.  BM'ye göre, Gine'nin başkenti Conakry'de geçen hafta meydana gelen şiddet olaylarında en az bir kişi ölmüş, 62 kişi yaralanmıştı. Olayların ardından devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunun ertelenmesine karar verilmişti.

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