Gine'de darbe girişimi: Askerler darbe açıklaması yaptı, Savunma Bakanlığı iddiaları reddetti

Batı Afrika ülkesi Gine'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınında silah sesleri duyuldu. Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptı. Savunma Bakanlığı ise darbe iddialarını reddetti.

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

Doumbouya: Yönetime el koyduk

Yerel basında, Özel Kuvvetler Birlikleri'nin başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı. Devlet televizyonunda konuşan Doumbouya ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın ve hükümetin feshedildiğini, sınırların kapatıldığını duyurdu. Bir diğer videoda ise ev hapsinde olduğu iddia edilen Conde, askerlerle beraber bir odada görüntülendi. Aynı dakikalarda Gine Savunma Bakanlığı ise saldırganların püskürtüldüğünü açıkladı.

Savunma Bakanlığı iddiaları reddetti

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, isyancı güçler tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yönelik bir saldırının bastırıldığı duyurularak, "Sadık ve cumhuriyetçi güvenlik güçleri tarafından desteklenen cumhurbaşkanlığı muhafızları tehdidi kontrol altına aldı ve saldırgan grubu püskürttü. Düzen ve barışı sağlamak için güvenlik ve tarama operasyonları devam ediyor” denildi.

Conde'nin görüntüleri yayınlandı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Conde'nin sağlık durumunun iyi olduğunu gösteren görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, Conde'nin günlük kıyafetler içinde olduğu ve etrafında silahlı askerlerin olduğu görüldü.