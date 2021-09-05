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Dünya

Gine'de darbe girişimi: Askerler darbe açıklaması yaptı, Savunma Bakanlığı iddiaları reddetti

Albay Doumbouya, anayasanın ve hükümetin feshedildiğini, sınırların kapatıldığını duyurdu

05 Eylül 2021 18:48

Batı Afrika ülkesi Gine'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınında silah sesleri duyuldu. Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptı. Savunma Bakanlığı ise darbe iddialarını reddetti.

Doumbouya: Yönetime el koyduk

Savunma Bakanlığı iddiaları reddetti

Conde'nin görüntüleri yayınlandı

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