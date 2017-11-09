Gina Lollobrigida: İki defa tecavüze uğradım, ama şikâyet etmeye cesaretim olmadı

Esma Çakır / Roma, 9 Kasım (DHA) İtalyan sinema oyuncusu Gina Lollobrigida, iki kez tecavüze uğradığını, ancak bunları şikâyet etmeye cesaret gösteremediğini açıkladı.

Sinema dünyasının yaşayan efsanelerinden, 90 yaşındaki Gina Lollobrigida, ABD’li yapımcı Harvey Weinstein’in cinsel tacizine uğradığını açıklayan onlarca ünlü kadının ardından yıllar sonra bir itirafta bulundu.

İtalyan devlet kanalı Rai 1’deki “Porta a Porta” adlı programa dün akşam konuk olan Lollobrigida, son dönemde birçok ünlü kadının ardı ardına cinsel taciz ve tecavüze maruz kaldığını yıllar sonra açıklamasını, “Bunları şimdi açıklamaları bana biraz reklam yapmak amaçlı gibi geliyor. Bunların bazıları da tamamen doğru olmayan iddialar ve amaçları tamamen televizyonda reklam yapmak” ifadesiyle değerlendirdi.

Gina Lollobrigida, taciz ve tecavüze uğrayan kadınların bunları zamanında şikâyet etmeleri gerektiğini söylese de, kendisinin de iki kez tecavüze uğradığını ancak bunları yetkili makamlara bildirmeye cesaret edemediğini dile getirdi.

Bir dönemin “en güzel kadını” olarak anılan Lollobrigida, tecavüze uğradığını ilk kez kamuoyuna açıklarken “Yapmam gerekse de ben de bunları şikâyet etmeye cesaret gösteremedim ama en azından sessiz kaldım” dedi.

İsimlerini paylaşmadığı kişilerden birinin İtalyan, diğerinin yabancı olduğunu söyleyen Gina Lollobrigida, “Bu olaylar, sizin içinize oturuyor ve karakterinizi etkiliyor; bu öyle bir şey ki içinizden çıkartıp atamıyorsunuz. Yaptığınız her şeyde belleğinizde hep bu var. Bu, korkunç bir şey,” diye konuştu.

“Kişisel nedenlerden dolayı şikâyet etmedim”

19 yaşında bir öğrenciyken ilk kez tecavüze uğradığını anlatan Lollobrigida, “Masum bir genç kızdım. Ne aşkı ne de başka bir şeyi tanıyordum. Yani benim için ağır bir olaydı. Bu kişi, çok tanınmış bir kişiydi ve işini kaybedebilirdi,” diye sözlerini sürdürdü.

Ünlü aktris, “Ya ikinci tecavüz?” sorusuna da, “Bunu konuşmamak daha iyi. Evlenmiştim ve oyunculuk yapmaya başlamıştım o zaman,” diye karşılık verdi.

Gina Lollobrigida, kişisel nedenlerden dolayı bu tecavüzleri şikâyet etmediğini de ekledi.

İtalya’da “Lollo” diye anılan Gina Lollobrigida, 1950 ve 60’lı yıllarda Hollywood ve İtalyan sinemasının gözde isimlerindendi ve dönemin seks sembollerinden biriydi. Sıklıkla vatandaşları Sophia Loren ve Claudia Cardinale ile karşılaştırılan Lollobrigida, ilk filmini 1946 yılında çevirmişti.

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- Gina Lollobrigida’nın Rai kanalındaki açıklamaları