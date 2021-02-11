ABD'de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde Yahudi olmak nitelemesinde bulunan ABD'li oyuncu Gina Carano, "The Mandalorian" dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

ABD’de Disney’in dijital platformunda yayınlandıktan sonra dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi kazanan The Mandalorian dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Star Wars evreninde geçen yapımda "Cara Dune" karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gina Carano kadrodan çıkarıldı. Carano’nun sosyal medyada yaptığı bir paylaşım sonrası bu kararın alındığı öğrenildi. Söz konusu paylaşımda 38 yaşındaki Carano, ABD’de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde bir Yahudi olmaya benzetti.

Dizinin yapım şirketi Lucasfilm konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gina Carano’nun Lucasfilm’le herhangi bir bağı kalmamıştır. Gelecekte de buna yönelik bir plan yoktur" denildi.

Oyunculuk kariyerinden önce MMA dövüşçüsü olan Carano, ABD’de 2020 Başkanlık seçimlerinin hileli olduğu ve maske takanlara yönelik eleştirel paylaşımlarda bulunmuştu. Hollywood Reporter’ın iddiasına göre, Lucasfilm Carano’yu kovmak için fırsat kollarken, son olayın buna zemin hazırladığı belirtildi.

Carano, The Mandalorian kadrosundan çıkarılmasaydı, öne çıkan karakterlerden biri olan Cara Dune için ayrı bir dizi projesi de düşünülüyordu.