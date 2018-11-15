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Ekonomi

Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu 

İstanbul,15 Kasım (DHA) - Gilead Sciences Türkiye çalışanları 11 Kasım 2018’deki İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka Cemiyeti’nin “Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarım” projesine destek olmak için iyilik peşinde koştu

15 Kasım 2018 19:16

İstanbul,15 Kasım (DHA) - Gilead Sciences Türkiye çalışanları 11 Kasım 2018’deki İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka Cemiyeti’nin “Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarım” projesine destek olmak için iyilik peşinde koştu. 
Amerikalı ilaç şirketinin 14 çalışanı, Darüşşafaka Cemiyeti’nin “Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarım” projesine destek olmak için, bu yıl 11.’si düzenlenen İstanbul Maratonu’nda 10 km’lik yarışı başarıyla tamamlayan ekip, 2 öğrencinin birer yıllık eğitim masraflarını karşılayacak yardımı topladı. 
Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin katkılarından dolayı ekibini kutladığını belirtti ve şöyle konuştu: 
“Türkiye’nin en değerli, en önemli kaynağının insan olduğunu bilen ve toplumsal gelişim için eğitimi ön planda tutan bir firmayız. İç yapımızda olduğu gibi etki alanımızdaki coğrafyada da toplumun eğitime erişimi için çaba sarfediyoruz. Bu çerçevede çalışanlarımızın Darüşşafaka ile yaptıkları işbirliği bizim için çok kıymetli. Arkadaşlarımız bu proje ile çocuklarımızın nitelikli eğitim esaslarına göre okutulmasına ve hayatlarının değişmesine destek oldular, hem de bu amaç uğruna şirket içinde çok güzel bir enerji yarattılar.\" (Fotoğraflı)

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