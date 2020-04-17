Gilead'ın ürettiği 'remdesivir'in Covid-19'u bir haftada tedavi ettiği iddia edildi; şirketin hisseleri yüzde 16 değer kazandı

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ABD'de yapılan denemelerde ürettiği deneysel ilaç 'remdesivir'in Koronavirüs hastaları üzerinde pozitifi etkileri olduğu görüldüğü söylenen Gilead'ın hisseleri bir günde yüzde 16 değer kazandı.

SThere sitesinin haberine göre denemelerin yapıldığı Chicago Üniversite Hastanesi'nden kaynaklar ilacı kullananların ateşinin hızlıca düştüğünü ve solunum sistemi semptomlarının kısa sürede iyileştiğini ifade etti. Habere göre 'remdesivir'in denendiği neredeyse tüm hastalar bir haftadan kısa sürede taburcu edildi.

Reuters'ın aktardığına göre Gilead, e-posta ile yaptığı açıklamada, "Denemelerden sonuç çıkarabilmek için verilerin tamamı incelenmeli" dedi.

Chicago Üniversitesi de bir e-posta ile, "Kısmi veriler devam eden denemelerden alındı ve bu nedenle tamamlanmış değil. Bu veriler asla denemelerden kesin sonuçlara varmak için kullanılmamalı" dedi.

Gilead, denemelerin üçüncü turunun sonuçlarını bu ay sonunda alacak. Testlerin önümüzdeki ay da süreceği belirtildi.

Dün hisse değeri 76.45'te kapanan Gilead mesai saatlerinden sonra yüzde 16 değer kazanarak yüzde 89.10'a yükseldi.

Yeni tip Koronavirüs'ün sebep olduğu Covid-19 hastalığı dünya çapında 2 milyon kişiden fazlasını etkiledi. Hastalığın henüz kesin bir tedavisi bulunmuyor.