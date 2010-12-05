-GILANI TBMM GENEL KURULUNA HİTAP EDECEK ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, 4 günlük resmi ziyaret için yarın Türkiye'ye gelecek. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gilani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 6-9 Aralık 2010 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret sırasında, 25 Ekim 2009 tarihinde İslamabad'da imzalanan ''Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Yoğunlaştırılmış İşbirliği ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Tesis Edilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildiri'' kapsamında, Erdoğan ve Gilani başkanlığında, iki ülkeden bakanların katılımıyla Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin ilk toplantısı yapılacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alınmasının yanı sıra her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Gilani'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilmesi, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile görüşmesi ve İstanbul'da Türk iş adamlarıyla biraraya gelmesi de öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Gül, Pakistan Başbakanı Gilani'ye iki ülke arasındaki tarihe dayanan yakın ve dostane ilişkilerin bir göstergesi olarak ''Cumhuriyet Nişanı'' verecek. Gilani ayrıca TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Başbakanlık Basın Merkezi açıklamasında, ziyaretle ilgili olarak, ''Dost ve kardeş Pakistan'ın Başbakanı Sayın Yusuf Rıza Gilani'nin bu ziyareti, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin ve iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliğinin daha da geliştirilip güçlendirilmesi yönündeki ortak iradenin önemli bir göstergesini teşkil edecektir'' denildi.