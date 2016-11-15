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Spor

Gignac'la anlaşma tamam, sıra Tigres'te

Galatasaraylı yöneticiler, Meksika'nın Tigres kulübü ile görüşmelere başlayacak

15 Kasım 2016 11:08

Galatasaray, kariyerini Avrupa’da sürdürmek isteyen Pierre Gignac'ı ikna etmeyi başardı.

Meksika Ligi takımlarından Tigres'te oynayan Fransız futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Bu fırsatı iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, Gignac ile temasa geçti ve kulübünde kazandığı rakam olan yıllık 3.6 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Yıldız oyuncunun, “Kulübümle anlaşırsanız devre arasında İstanbul'a gelirim” dediği belirtildi.

Bunun üzerine Galatasaray yönetimi, Meksika kulübü yöneticileriyle Fener derbisi sonrası temasa geçmeye karar verdi.

Gignac'ı geçen sezon bedavaya transfer eden Tigres'in, oyuncusundan para kazanacak olması nedeniyle satmaya sıcak bakması bekleniyor. Yönetimin ilk hedefi, 2 milyon Euro'ya bitirmek.

Meksikalılar bunu az bulursa Galatasaray, 3 milyon Euro'ya kadar çıkacak. Gignac'ın, Galatasaray'a gelmek istemesi, pazarlıklarda yönetimin elini güçlendirecek en önemli etken olacak.

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