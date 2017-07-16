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Spor

Gignac'ın kulübünden Beşiktaş'a ret

Siyah-beyazlıların gündeminde 2 isim daha var

16 Temmuz 2017 20:05

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, mevcut kadroda Cenk Tosun ve Mustafa Pektemek'ten oluşan forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tigres forması giyen Fransız santrfor Andre-Pierre Gignac için girişimde bulunan siyah-beyazlıların 4 milyon Euro'luk teklifine Meksika kulübü olumsuz yanıt verdi.

Marcelo'nun Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a satılmasından gelen geliri stoper, kanat ve santrfor transferlerine harcamayı düşünen Beşiktaş'ta öncelik hücum bölgesinin. Adaylar arasında teknik direktör Şenol Güneş'in en çok istediği isim olduğu bilinen 31 yaşındaki golcü oyuncunun kulübü, başka takımlardan daha yüksek teklifler aldıkları gerekçesiyle siyah-beyazlıların teklifini reddetti. 

Cenk Tosun'dan Avrupa'da 'yılın golü'

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için listesinde bulundurduğu diğer isimler; geçen sezon Porto'dan kiralık olarak gelen Vincent Aboubakar ve Fiorentina forması giyen 24 yaşındaki Khouma Babacar. Siyah-beyazlıların Aboubakar'ın bonservisi için iki kulüple anlaşması gerektiği ve henüz somut bir adım atılamadığı bilinirken, Babacar için yapılan kiralık teklifi de reddedildi. İtalyan ekip, 24 yaşındaki golcüyü bonservisiyle satmak istiyor.

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