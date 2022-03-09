Gigi Hadid, "Filistinlilerin yaşadıklarıyla Ukraynalıların yaşadıkları aynı" deyince Yahudi karşıtlığıyla suçlandı

Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid, Ukrayna'daki savaşın Filistin'de yaşananlarla aynı olduğunu söyleyince Yahudi karşıtı olmakla suçlandı.

Hadid, sonbahar sezonundaki defilelerden kazanacağı parayı Ukrayna ve Filistin'e bağışlayacağını duyurdu.

26 yaşındaki yıldız pazar günü Instagram yaptığı açıklamada kazancıyla "Ukrayna'daki savaşta zarar görenlere yardım edeceğini" ve "Filistin'de aynı şeyleri yaşayanları desteklemeyi sürdüreceğini" söyledi:

"Savaşın bedelini liderler değil masum hayatlar ödüyor"

"Siyasetin, ırkın, dinin ötesinde hepimiz birbirimizi kardeş olarak görelim. Günün sonunda savaşın bedelini liderler değil masum hayatlar ödüyor. Ukrayna'dan ellerinizi çekin. Filistin'den ellerinizi çekin. Barış. Barış. Barış."

Ünlü moda dergisi Vogue da Hadid'in bu gönderisini Instagram'dan paylaştı. Bunun ardından hem Hadid hem de Vogue tepkilerin odağı oldu.

Üniversitelerde İsrail yanlısı hareketleri destekleyen Hasbara Fellowships'in Kanada birimi attığı tweet'te şöyle yazdı:

"İsrail karşıtı mesajlar, dünya genelinde antisemitik saldırılara doğrudan yol açıyor"

"İsrail baskıcı olarak gösterildiğinde bunun bedelini dünyanın her yerindeki Yahudiler ödüyor. Sayılar yalan söylemez. İsrail karşıtı mesajlar, dünya genelinde antisemitik saldırılara doğrudan yol açıyor."

Kanadalı aktris Emmanuelle Chriqui, "Vogue'un bu yanlış ve tehlikeli sözleri desteklemesine inanamıyorum" dedi.

Öte yandan Vogue, tepkilerin ardından paylaşımını değiştirerek Filistin'le ilgili yerleri kaldırdı.

Magazin haber sitesi Page Six'e konuşan Vogue'dan bir kaynak, derginin "antisemitizmi kınadığını" söyledi.

Öte yandan yazının değiştirilmesinden sonra dergi bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. Hadid'in kararının yanlış şekilde anlatıldığı ve derginin, Filistin'de yaşananlara gözünü kapattığı yorumları geldi.